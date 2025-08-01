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01 августа, 21:15

Мэр Москвы

Сергей Собянин назвал лучшие проекты с конкурса "Новатор Москвы"

Сергей Собянин назвал лучшие проекты с конкурса "Новатор Москвы"

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Лучшие проекты конкурса "Новатор Москвы" назвал Сергей Собянин. По словам мэра, в этом году заявки на участие подали более пяти тысяч человек.

В финал вышли 90 проектов. Почти половина из них стали победителями и призерами. Среди лучших – инновационная система 3D-печати с умными модулями, индикаторы удара груза, а также паводковая сигнализация. Их авторы получили премии и смогут дальше развиваться в "Академии инноваторов". Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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