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Новости

01 августа, 22:00

Новости

Новости часа: Сергей Собянин рассказал о начале строительства комплекса "ВДНХ ЭКСПО"

Новости часа: Сергей Собянин рассказал о начале строительства комплекса "ВДНХ ЭКСПО"

Канатная дорога заработала в парке развлечений "Орион" на ВДНХ

Мэр Москвы представил уникальный спецпроект к 85-летию ВДНХ

Собянин: ВДНХ станет одним из центров выставочной и конгрессной деятельности РФ

"Мой район. Новости": Собянин рассказал о начале строительства комплекса "ВДНХ ЭКСПО"

Новости часа: Сергей Собянин по поручению президента вручил орден Почета коллективу ВДНХ

Новости часа: ВДНХ была и остается визитной карточкой Москвы и любимым местом отдыха

Мэр Москвы поздравил жителей столицы с 85-летием ВДНХ

Новости часа: Сергей Собянин вручил коллективу ВДНХ орден Почета

Новости часа: Сергей Собянин рассказал о начале строительства комплекса "ВДНХ ЭКСПО"

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Строящийся комплекс "ВДНХ ЭКСПО" позволит проводить более 200 крупных мероприятий в год. Об этом заявил Сергей Собянин.

85 километров сетей водопровода и канализации реконструировали и проложили в Москве за полгода, рассказал заммэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

Новый корпус Третьяковской галереи на Кадашевской набережной временно закрыт для посещения, сообщил музей.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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