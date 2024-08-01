Новости часа: Сергей Собянин рассказал о начале строительства комплекса "ВДНХ ЭКСПО"

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Строящийся комплекс "ВДНХ ЭКСПО" позволит проводить более 200 крупных мероприятий в год. Об этом заявил Сергей Собянин.

85 километров сетей водопровода и канализации реконструировали и проложили в Москве за полгода, рассказал заммэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

Новый корпус Третьяковской галереи на Кадашевской набережной временно закрыт для посещения, сообщил музей.

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