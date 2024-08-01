Собянин: ВДНХ станет одним из центров выставочной и конгрессной деятельности РФ

В день 85-летия ВДНХ Сергей Собянин дал старт строительству современного конгрессно-выставочного комплекса "ВДНХ ЭКСПО". Он объединит 70-й монреальский, 75-й выставочный и новый монументальный павильоны.

"ВДНХ ЭКСПО" станет пространством для крупных деловых мероприятий. Здесь построят пять выставочных залов, два конгресс-зала и большой концертно-конгрессный зал на 2,5 тысячи мест.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

