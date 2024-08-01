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Новости

01 августа, 22:15

Новости

Собянин: ВДНХ станет одним из центров выставочной и конгрессной деятельности РФ

Собянин: ВДНХ станет одним из центров выставочной и конгрессной деятельности РФ

"Мой район. Новости": Собянин рассказал о начале строительства комплекса "ВДНХ ЭКСПО"

Новости часа: Сергей Собянин по поручению президента вручил орден Почета коллективу ВДНХ

Новости часа: ВДНХ была и остается визитной карточкой Москвы и любимым местом отдыха

Мэр Москвы поздравил жителей столицы с 85-летием ВДНХ

Новости часа: Сергей Собянин вручил коллективу ВДНХ орден Почета

Новости часа: Сергей Собянин рассказал о начале строительства комплекса "ВДНХ ЭКСПО"

Столичные власти будут платить контрактникам от 5,2 млн рублей в год

Сергей Собянин поздравил москвичей с 85-летием ВДНХ – главной выставки страны

Новости часа: Сергей Собянин рассказал о начале строительства комплекса "ВДНХ ЭКСПО"

В день 85-летия ВДНХ Сергей Собянин дал старт строительству современного конгрессно-выставочного комплекса "ВДНХ ЭКСПО". Он объединит 70-й монреальский, 75-й выставочный и новый монументальный павильоны.

"ВДНХ ЭКСПО" станет пространством для крупных деловых мероприятий. Здесь построят пять выставочных залов, два конгресс-зала и большой концертно-конгрессный зал на 2,5 тысячи мест.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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