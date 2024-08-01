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Новости

Новости

01 августа, 18:00

Новости

Новости часа: ВДНХ была и остается визитной карточкой Москвы и любимым местом отдыха

Новости часа: ВДНХ была и остается визитной карточкой Москвы и любимым местом отдыха

Мэр Москвы поздравил жителей столицы с 85-летием ВДНХ

Новости часа: Сергей Собянин вручил коллективу ВДНХ орден Почета

Новости часа: Сергей Собянин рассказал о начале строительства комплекса "ВДНХ ЭКСПО"

Столичные власти будут платить контрактникам от 5,2 млн рублей в год

Сергей Собянин поздравил москвичей с 85-летием ВДНХ – главной выставки страны

Новости часа: Сергей Собянин рассказал о начале строительства комплекса "ВДНХ ЭКСПО"

Сергей Собянин поздравил жителей Москвы с 85-летием ВДНХ

Новости часа: около 50 тыс человек в 2024 году начнут переселение по реновации

Новости часа: начался прием заявок на юбилейную премию "Путеводная звезда"

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. По словам Сергей Собянина, ВДНХ остается визитной карточкой Москвы. Так, в 2023 году выставку посетили 35 миллионов гостей.

Новый конгрессно-выставочный комплекс на ВДНХ планируют построить за два года, рассказал мэр Москвы.

Мост на переходе со станции "Текстильщики" на БКЛ построен наполовину, сообщили в комплексе градостроительной политики.

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