Новости часа: ВДНХ была и остается визитной карточкой Москвы и любимым местом отдыха

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. По словам Сергей Собянина, ВДНХ остается визитной карточкой Москвы. Так, в 2023 году выставку посетили 35 миллионов гостей.

Новый конгрессно-выставочный комплекс на ВДНХ планируют построить за два года, рассказал мэр Москвы.

Мост на переходе со станции "Текстильщики" на БКЛ построен наполовину, сообщили в комплексе градостроительной политики.

