Новости часа: Сергей Собянин рассказал о начале строительства комплекса "ВДНХ ЭКСПО"

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Сергей Собянин объявил о начале строительства комплекса "ВДНХ ЭКСПО". Завершить работы планируют в 2026 году.

Мостовой переход на станции метро "Текстильщики" готов почти наполовину, рассказал заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

В комплексе горхозяйства призвали москвичей быть осторожнее из-за ухудшения погоды.

