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Новости

01 августа, 16:00

Новости

Новости часа: Сергей Собянин рассказал о начале строительства комплекса "ВДНХ ЭКСПО"

Новости часа: Сергей Собянин рассказал о начале строительства комплекса "ВДНХ ЭКСПО"

Столичные власти будут платить контрактникам от 5,2 млн рублей в год

Сергей Собянин поздравил москвичей с 85-летием ВДНХ – главной выставки страны

Новости часа: Сергей Собянин рассказал о начале строительства комплекса "ВДНХ ЭКСПО"

Сергей Собянин поздравил жителей Москвы с 85-летием ВДНХ

Новости часа: около 50 тыс человек в 2024 году начнут переселение по реновации

Новости часа: начался прием заявок на юбилейную премию "Путеводная звезда"

Новости часа: Сергей Собянин подвел итоги программы реновации за семь лет

Собянин: начался прием заявок на премию в сфере туризма "Путеводная звезда"

Собянин: семь лет одному из самых важных проектов Москвы – программе реновации

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Сергей Собянин объявил о начале строительства комплекса "ВДНХ ЭКСПО". Завершить работы планируют в 2026 году.

Мостовой переход на станции метро "Текстильщики" готов почти наполовину, рассказал заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

В комплексе горхозяйства призвали москвичей быть осторожнее из-за ухудшения погоды.

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