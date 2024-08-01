01 августа, 16:00Новости
Новости часа: Сергей Собянин рассказал о начале строительства комплекса "ВДНХ ЭКСПО"
Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Сергей Собянин объявил о начале строительства комплекса "ВДНХ ЭКСПО". Завершить работы планируют в 2026 году.
Мостовой переход на станции метро "Текстильщики" готов почти наполовину, рассказал заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.
В комплексе горхозяйства призвали москвичей быть осторожнее из-за ухудшения погоды.