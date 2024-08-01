Новости часа: Сергей Собянин рассказал о начале строительства комплекса "ВДНХ ЭКСПО"

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Строительство выставочного комплекса "ВДНХ ЭКСПО" началось в Москве. Об этом сообщил Сергей Собянин.

Московские школьники завоевали девять медалей на международных олимпиадах по экономике и лингвистике, рассказала заммэра по вопросам соцразвития Анастасия Ракова.

В Москве в новостройках, возведенных по программе реновации, внедряют сервисы проекта "Умный дом", пишет портал mos.ru.

