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Новости

01 августа, 14:45

Новости

Новости часа: Сергей Собянин рассказал о начале строительства комплекса "ВДНХ ЭКСПО"

Новости часа: Сергей Собянин рассказал о начале строительства комплекса "ВДНХ ЭКСПО"

Сергей Собянин поздравил жителей Москвы с 85-летием ВДНХ

Новости часа: около 50 тыс человек в 2024 году начнут переселение по реновации

Новости часа: начался прием заявок на юбилейную премию "Путеводная звезда"

Новости часа: Сергей Собянин подвел итоги программы реновации за семь лет

Собянин: начался прием заявок на премию в сфере туризма "Путеводная звезда"

Собянин: семь лет одному из самых важных проектов Москвы – программе реновации

Собянин: ВСМ Москва – Санкт-Петербург сократит время в пути до 2 часов 15 минут

Новости часа: Собянин рассказал о строящихся дорогах и транспортных развязках Москвы

Новости часа: более 250 стартапов создано в обновленной "Академии инноваторов"

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Строительство выставочного комплекса "ВДНХ ЭКСПО" началось в Москве. Об этом сообщил Сергей Собянин.

Московские школьники завоевали девять медалей на международных олимпиадах по экономике и лингвистике, рассказала заммэра по вопросам соцразвития Анастасия Ракова.

В Москве в новостройках, возведенных по программе реновации, внедряют сервисы проекта "Умный дом", пишет портал mos.ru.

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