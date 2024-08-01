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Новости

01 августа, 11:45

Новости

Новости часа: Сергей Собянин подвел итоги программы реновации за семь лет

Новости часа: Сергей Собянин подвел итоги программы реновации за семь лет

Собянин: начался прием заявок на премию в сфере туризма "Путеводная звезда"

Собянин: семь лет одному из самых важных проектов Москвы – программе реновации

Собянин: ВСМ Москва – Санкт-Петербург сократит время в пути до 2 часов 15 минут

Новости часа: Собянин рассказал о строящихся дорогах и транспортных развязках Москвы

Новости часа: более 250 стартапов создано в обновленной "Академии инноваторов"

Новости часа: в Москве будет 4 остановки высокоскоростной магистрали до Петербурга

Новости часа: более 250 стартапов создано в обновленной "Академии инноваторов"

Новости часа: в Москве будет 4 остановки высокоскоростной магистрали до Петербурга

Новости часа: прием заявок в "Академию инноваторов" продлится до 12 сентября

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Более 300 новостроек ввели в эксплуатацию по программе реновации за семь лет. Об этом рассказал Сергей Собянин.

Комплекс горхозяйства просит москвичей быть осторожнее из-за ухудшения погоды в городе.

Новую дорогу построят около станции Кокошкино МЦД-4, сообщил заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

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