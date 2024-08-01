01 августа, 11:45Новости
Новости часа: Сергей Собянин подвел итоги программы реновации за семь лет
Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Более 300 новостроек ввели в эксплуатацию по программе реновации за семь лет. Об этом рассказал Сергей Собянин.
Комплекс горхозяйства просит москвичей быть осторожнее из-за ухудшения погоды в городе.
Новую дорогу построят около станции Кокошкино МЦД-4, сообщил заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.