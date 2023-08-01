Собянин поздравил московских школьников с золотыми медалями по олимпиадам

Московские школьники завоевали медали на четырех международных олимпиадах – по химии, физике, лингвистике и экономике. С отличными результатами учеников и их наставников поздравил Сергей Собянин.

В копилке оказались награды всех достоинств, в том числе пять золотых медалей. Больше всего наград завоевали ученики Центра педагогического мастерства, отличились также воспитанники школы "Летово" и других образовательных учреждений столицы.

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