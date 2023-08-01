17:30Экономика
Новости часа: технологичные стартапы смогут получить венчурный кредит при поддержке Москвы
Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Высокотехнологичные стартапы смогут получить венчурный кредит при поддержке Москвы. Об этом рассказал Сергей Собянин.
В Алма-Ате потушили пожар в многоэтажке, где люди спасались, прыгая из окон. Об этом сообщили спасатели.
Более 160 тысяч человек отправились в круизы с Северного и Южного речных вокзалов Москвы за 3 месяца. Об этом заявил заммэра Максим Ликсутов.