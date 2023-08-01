Движение транспорта в центре Москвы ограничат 2 августа

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Новости

17:30

Экономика

Новости часа: технологичные стартапы смогут получить венчурный кредит при поддержке Москвы

Новости часа: технологичные стартапы смогут получить венчурный кредит при поддержке Москвы

Собянин: предприятие ОПК в Зеленограде получит поддержку от Москвы

Новости часа: в Москве запустили три дополнительные программы льготного кредитования

Собянин рассказал о новых программах льготного кредитования субъектов МСП

Новости часа: предприятие ОПК в Зеленограде получит поддержку от Москвы

Собянин: Москва выделит грант на поддержку предприятия ОПК в Зеленограде

Собянин анонсировал открытие станции метро "Лианозово" уже осенью

Собянин сообщил о повреждениях фасадов башни в "Сити" в результате атаки БПЛА

Новости часа: специалисты оценивают ущерб инфраструктуре после атаки БПЛА в столице

Собянин сообщил о повреждениях фасадов башни в Сити в результате атаки БПЛА

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Высокотехнологичные стартапы смогут получить венчурный кредит при поддержке Москвы. Об этом рассказал Сергей Собянин.

В Алма-Ате потушили пожар в многоэтажке, где люди спасались, прыгая из окон. Об этом сообщили спасатели.

Более 160 тысяч человек отправились в круизы с Северного и Южного речных вокзалов Москвы за 3 месяца. Об этом заявил заммэра Максим Ликсутов.

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