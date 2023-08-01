Новости часа: в Москве запустили три дополнительные программы льготного кредитования

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. В Москве запустили три дополнительные программы льготного кредитования малого и среднего бизнеса. Об этом сообщил Сергей Собянин.

Воскресенье и понедельник, 6 и 7 августа, станут самыми жаркими днями летнего сезона в Москве. Об этом рассказали синоптики Гидрометцентра

Российские туристы в первом полугодии чаще всего посещали Турцию, ОАЭ и Таиланд. Таковы данные АТОР.