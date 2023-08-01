Движение транспорта в центре Москвы ограничат 2 августа

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16:45

Общество

Новости часа: в Москве запустили три дополнительные программы льготного кредитования

Новости часа: в Москве запустили три дополнительные программы льготного кредитования

Собянин рассказал о новых программах льготного кредитования субъектов МСП

Новости часа: предприятие ОПК в Зеленограде получит поддержку от Москвы

Собянин: Москва выделит грант на поддержку предприятия ОПК в Зеленограде

Собянин анонсировал открытие станции метро "Лианозово" уже осенью

Собянин сообщил о повреждениях фасадов башни в "Сити" в результате атаки БПЛА

Новости часа: специалисты оценивают ущерб инфраструктуре после атаки БПЛА в столице

Собянин сообщил о повреждениях фасадов башни в Сити в результате атаки БПЛА

Собянин анонсировал открытие станции метро "Лианозово" уже осенью

Собянин сообщил об отсутствии пострадавших при атаке украинских беспилотников

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. В Москве запустили три дополнительные программы льготного кредитования малого и среднего бизнеса. Об этом сообщил Сергей Собянин.

Воскресенье и понедельник, 6 и 7 августа, станут самыми жаркими днями летнего сезона в Москве. Об этом рассказали синоптики Гидрометцентра

Российские туристы в первом полугодии чаще всего посещали Турцию, ОАЭ и Таиланд. Таковы данные АТОР.

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