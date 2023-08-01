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Экономика

Собянин рассказал о новых программах льготного кредитования субъектов МСП

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В Москве запустили три дополнительные программы льготного кредитования малого и среднего бизнеса. Об этом в своем телеграм-канале написал Сергей Собянин.

Предложением могут воспользоваться участники Московского инновационного кластера, реализующие инвестпрограммы в сфере науки, промышленности и информационных технологий. Они могут получить кредит на инвестиционные цели по ставке от 3 до 4,5% годовых.

Для заемщиков, использующих в качестве залога права на интеллектуальную собственность, ставка составит до 3%. Для высокотехнологичных стартапов кластера ставка по венчурным кредитам – 10%. При этом город компенсирует 15% от суммы основного долга.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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