Новости часа: предприятие ОПК в Зеленограде получит поддержку от Москвы

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Предприятие оборонно-промышленного комплекса в Зеленограде получит грант для поддержки и развития. Об этом рассказал Сергей Собянин.

Воду будут раздавать на вокзалах и железнодорожных станциях Москвы в час пик из-за жары. Об этом сообщила ЦППК.

Веломаршрут "Зеленое кольцо" свяжет 32 столичных парка с метро и другим транспортом. Это данные Дептранса.