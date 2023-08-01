Движение транспорта в центре Москвы ограничат 2 августа

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16:30

Общество

Новости часа: предприятие ОПК в Зеленограде получит поддержку от Москвы

Новости часа: предприятие ОПК в Зеленограде получит поддержку от Москвы

Собянин: Москва выделит грант на поддержку предприятия ОПК в Зеленограде

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Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Предприятие оборонно-промышленного комплекса в Зеленограде получит грант для поддержки и развития. Об этом рассказал Сергей Собянин.

Воду будут раздавать на вокзалах и железнодорожных станциях Москвы в час пик из-за жары. Об этом сообщила ЦППК.

Веломаршрут "Зеленое кольцо" свяжет 32 столичных парка с метро и другим транспортом. Это данные Дептранса.

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