Собянин: Москва выделит грант на поддержку предприятия ОПК в Зеленограде

Сергей Собянин принял решение выделить грант на поддержку одного из столичных оборонных предприятий. Об этом мэр сообщил в телеграм-канале. Он отметил, что такое решение принято 1 августа на заседании президиума правительства Москвы.

Ранее столичное правительство выделило грант научно-производственному объединению (НПО) "Алмаз" имени академика А. А. Расплетина. Предприятие получило средства для совершенствования систем противовоздушной обороны (ПВО), что позволит повысить безопасность населения и объектов инфраструктуры Московского региона.