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Транспорт

Собянин анонсировал открытие станции метро "Лианозово" уже осенью

Собянин анонсировал открытие станции метро "Лианозово" уже осенью

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Метростроители завершают отделочные работы на станции "Лианозово" нового участка Люблинско-Дмитровской линии. Как отметил в своем телеграм-канале Сергей Собянин, с этой станции можно будет пересесть на МЦД и наземный транспорт.

Всего же готовится к сдаче целый новый участок участок со станциями "Лианозово", "Яхромская" и "Физтех". Он улучшит транспортную доступность для более чем полумиллиона жителей районов Дмитровского, Восточное Дегунино, Бескудниковского и Лианозово, а также поселка Северного и города Долгопрудного Московской области. Станции примут первых пассажиров уже этой осенью.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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