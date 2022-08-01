Собянин открыл в Манеже выставку "Город для каждого"

Сергей Собянин 1 августа открыл в "Манеже" выставку "Город для каждого". Посетители в игровой развлекательной форме узнают об изменениях облика Москвы за последние 10 лет.

Выставочное пространство поделено на 13 тематических зон – от транспорта до культурных проектов.

Мэр отметил, что на площадке представлены крупнейшие масштабные проекты, которые власти Москвы реализовали, реализуют или будут реализовать. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.