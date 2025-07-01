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01 июля, 11:30

Мэр Москвы

Собянин объявил о завершении строительства детского сада в Филимонковском районе

Собянин объявил о завершении строительства детского сада в Филимонковском районе

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В Филимонковском районе завершили строительство детского сада на 350 мест. Об этом в своем телеграм-канале рассказал Сергей Собянин.

В детском саду оборудованы физкультурный и музыкальный залы, спальни, игровые и кружковые зоны, а также общественные пространства. Здание строили из кирпича, в отделке использовали экологичные и износостойкие материалы, а интерьеры оформили в бежево-фисташковой гамме, которая создает уютную атмосферу.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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