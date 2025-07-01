01 июля, 11:30Мэр Москвы
Собянин объявил о завершении строительства детского сада в Филимонковском районе
В Филимонковском районе завершили строительство детского сада на 350 мест. Об этом в своем телеграм-канале рассказал Сергей Собянин.
В детском саду оборудованы физкультурный и музыкальный залы, спальни, игровые и кружковые зоны, а также общественные пространства. Здание строили из кирпича, в отделке использовали экологичные и износостойкие материалы, а интерьеры оформили в бежево-фисташковой гамме, которая создает уютную атмосферу.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.