Собянин объявил о завершении строительства детского сада в Филимонковском районе

В Филимонковском районе завершили строительство детского сада на 350 мест. Об этом в своем телеграм-канале рассказал Сергей Собянин.

В детском саду оборудованы физкультурный и музыкальный залы, спальни, игровые и кружковые зоны, а также общественные пространства. Здание строили из кирпича, в отделке использовали экологичные и износостойкие материалы, а интерьеры оформили в бежево-фисташковой гамме, которая создает уютную атмосферу.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.