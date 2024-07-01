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Новости

01 июля, 23:50

Общество

Новости часа: школьники Москвы взяли более 60% дипломов на Всероссийской олимпиаде

Новости часа: школьники Москвы взяли более 60% дипломов на Всероссийской олимпиаде

Новости часа: Собянин рассказал о победе школьников на робототехнической олимпиаде

Новости часа: спортивный парк на Лукинской улице откроют к 1 сентября

Мэр Москвы объявил об открытии нового футбольного манежа в Ново-Переделкине

Новости часа: спортивный парк на Лукинской улице появится до сентября 2024 года

Новости часа: в ТиНАО за 12 лет построено 197 социальных объектов

Мэр Москвы: в этом году в ТиНАО планируется построить 45 км дорог

Мэр Москвы объявил об открытии нового футбольного манежа в Ново-Переделкине

Новости часа: Собянин открыл футбольный манеж спорткомплекса "Арктика" в Ново-Переделкине

Собянин: в Ново-Переделкине открылся новый футбольный манеж СК "Арктика"

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. В финале Всероссийской олимпиады по технологии московские школьники взяли больше 60% дипломов. Об этом рассказал Сергей Собянин.

В Москве создадут национальный центр "Россия" для сохранения наследия одноименной выставки. Соответствующее распоряжение Владимира Путина размещено на портале правовой информации.

До 36 градусов ожидается в Москве в ближайшие два дня. Об этом сообщает Гидрометцентр РФ.

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