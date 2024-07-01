01 июля, 23:50Общество
Новости часа: школьники Москвы взяли более 60% дипломов на Всероссийской олимпиаде
Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. В финале Всероссийской олимпиады по технологии московские школьники взяли больше 60% дипломов. Об этом рассказал Сергей Собянин.
В Москве создадут национальный центр "Россия" для сохранения наследия одноименной выставки. Соответствующее распоряжение Владимира Путина размещено на портале правовой информации.
До 36 градусов ожидается в Москве в ближайшие два дня. Об этом сообщает Гидрометцентр РФ.