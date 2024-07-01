Новости часа: Собянин рассказал о победе школьников на робототехнической олимпиаде

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. 14 команд школьников Москвы стали призерами робототехнической олимпиады. Об этом рассказал Сергей Собянин.

Приставы приостановили работу еще одной компании в Москве, откуда пошла вспышка ботулизма. Об этом сообщает ФССП по столице.

Оранжевый уровень погодной опасности объявили в Московском регионе из-за жары. Об этом заявили в Гидрометцентре РФ.

