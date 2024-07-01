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Новости

01 июля, 22:30

Общество

Новости часа: Собянин рассказал о победе школьников на робототехнической олимпиаде

Новости часа: Собянин рассказал о победе школьников на робототехнической олимпиаде

Новости часа: спортивный парк на Лукинской улице откроют к 1 сентября

Мэр Москвы объявил об открытии нового футбольного манежа в Ново-Переделкине

Новости часа: спортивный парк на Лукинской улице появится до сентября 2024 года

Новости часа: в ТиНАО за 12 лет построено 197 социальных объектов

Мэр Москвы: в этом году в ТиНАО планируется построить 45 км дорог

Мэр Москвы объявил об открытии нового футбольного манежа в Ново-Переделкине

Новости часа: Собянин открыл футбольный манеж спорткомплекса "Арктика" в Ново-Переделкине

Собянин: в Ново-Переделкине открылся новый футбольный манеж СК "Арктика"

Новости часа: Собянин объявил о начале нового сезона фестиваля "Московское чаепитие"

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. 14 команд школьников Москвы стали призерами робототехнической олимпиады. Об этом рассказал Сергей Собянин.

Приставы приостановили работу еще одной компании в Москве, откуда пошла вспышка ботулизма. Об этом сообщает ФССП по столице.

Оранжевый уровень погодной опасности объявили в Московском регионе из-за жары. Об этом заявили в Гидрометцентре РФ.

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