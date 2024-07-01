Новости часа: Собянин открыл футбольный манеж спорткомплекса "Арктика" в Ново-Переделкине

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Сергей Собянин открыл футбольный манеж с искусственным покрытием в составе спорткомплекса "Арктика", а также осмотрел ход благоустройства района Ново-Переделкино.

На участке Садового кольца от Самотечной эстакады в сторону Долгоруковской улицы появились дополнительные полосы движения, сообщила пресс-служба Дептранса Москвы.

2 и 3 июля могут стать самыми жаркими за всю историю метеонаблюдений, сообщила ведущий специалист информационного агентства "Метеоновости" Татьяна Позднякова.

