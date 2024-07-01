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01 июля, 14:45

Новости

Новости часа: Собянин открыл футбольный манеж спорткомплекса "Арктика" в Ново-Переделкине

Новости часа: Собянин открыл футбольный манеж спорткомплекса "Арктика" в Ново-Переделкине

Собянин: в Ново-Переделкине открылся новый футбольный манеж СК "Арктика"

Новости часа: Собянин объявил о начале нового сезона фестиваля "Московское чаепитие"

Собянин: новый сезон фестиваля "Московское чаепитие" продлится до 15 сентября

Собянин: столичные фестивали посетили около девяти млн гостей с начала года

Новости часа: Сергей Собянин рассказал, как изменился транспорт ТиНАО за 12 лет

Новости часа: Сергей Собянин сообщил о планах развития дорожного каркаса ТиНАО

Мэр Москвы: в ТиНАО за 12 лет построено 197 социальных объектов

Мэр Москвы обозначил планы модернизации систем жизнеобеспечения в ТиНАО

Мэр Москвы: в этом году в ТиНАО планируется построить 45 км дорог

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Сергей Собянин открыл футбольный манеж с искусственным покрытием в составе спорткомплекса "Арктика", а также осмотрел ход благоустройства района Ново-Переделкино.

На участке Садового кольца от Самотечной эстакады в сторону Долгоруковской улицы появились дополнительные полосы движения, сообщила пресс-служба Дептранса Москвы.

2 и 3 июля могут стать самыми жаркими за всю историю метеонаблюдений, сообщила ведущий специалист информационного агентства "Метеоновости" Татьяна Позднякова.

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