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01 июля, 14:15

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Собянин: в Ново-Переделкине открылся новый футбольный манеж СК "Арктика"

Собянин: в Ново-Переделкине открылся новый футбольный манеж СК "Арктика"

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Сергей Собянин открыл футбольный манеж с искусственным покрытием в составе спорткомплекса "Арктика", а также осмотрел ход благоустройства района Ново-Переделкино.

Возведение спортивного объекта было завершено весной 2024 года. В его состав вошли крытое поле для мини-футбола, открытая площадка с искусственным газоном для игры в теннис и волейбол, открытая мультиспортивная площадка для игры в футбол и баскетбол, беговые дорожки и зона воркаута.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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