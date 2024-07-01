Новости часа: Собянин объявил о начале нового сезона фестиваля "Московское чаепитие"

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Фестиваль "Московское чаепитие" пройдет в столице с 1 июля по 15 сентября, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем блоге.

Городские службы работают в усиленном режиме из-за жары в Москве, заявил столичный комплекс городского хозяйства.

В Москве определены 10 финалистов чемпионата по игре "Камень, ножницы, бумага", сообщил портал мэра и правительства Москвы.

