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01 июля, 13:45

Новости

Новости часа: Собянин объявил о начале нового сезона фестиваля "Московское чаепитие"

Новости часа: Собянин объявил о начале нового сезона фестиваля "Московское чаепитие"

Собянин: новый сезон фестиваля "Московское чаепитие" продлится до 15 сентября

Собянин: столичные фестивали посетили около девяти млн гостей с начала года

Новости часа: Сергей Собянин рассказал, как изменился транспорт ТиНАО за 12 лет

Новости часа: Сергей Собянин сообщил о планах развития дорожного каркаса ТиНАО

Мэр Москвы: в ТиНАО за 12 лет построено 197 социальных объектов

Мэр Москвы обозначил планы модернизации систем жизнеобеспечения в ТиНАО

Мэр Москвы: в этом году в ТиНАО планируется построить 45 км дорог

Собянин: до конца года завершатся работы на 5 станциях метро на территории ТиНАО

Собянин: до 2026 года в ТиНАО будет построено еще почти 100 км новых дорог

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Фестиваль "Московское чаепитие" пройдет в столице с 1 июля по 15 сентября, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем блоге.

Городские службы работают в усиленном режиме из-за жары в Москве, заявил столичный комплекс городского хозяйства.

В Москве определены 10 финалистов чемпионата по игре "Камень, ножницы, бумага", сообщил портал мэра и правительства Москвы.

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