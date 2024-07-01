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Новости

Новости

01 июля, 13:00

Новости

Новости часа: Сергей Собянин рассказал, как изменился транспорт ТиНАО за 12 лет

Новости часа: Сергей Собянин рассказал, как изменился транспорт ТиНАО за 12 лет

Новости часа: Сергей Собянин сообщил о планах развития дорожного каркаса ТиНАО

Мэр Москвы: в ТиНАО за 12 лет построено 197 социальных объектов

Мэр Москвы обозначил планы модернизации систем жизнеобеспечения в ТиНАО

Мэр Москвы: в этом году в ТиНАО планируется построить 45 км дорог

Собянин: до конца года завершатся работы на 5 станциях метро на территории ТиНАО

Собянин: до 2026 года в ТиНАО будет построено еще почти 100 км новых дорог

Собянин: за 12 лет в Троицком и Новомосковском округах построено 390 км дорог

Собянин: 240 семей переезжают в новый дом по реновации в Коптеве

Новости часа: в новый дом по реновации переезжают 240 семей в районе Коптево

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. До конца года планируется завершить работы на пяти станциях на территории новых округов. Об этом сообщил Сергей Собянин, подводя итоги произошедших за 12 лет изменений в транспортной сфере в Троицком и Новомосковском автономных округах.

ЗАГСы Москвы 8 августа проведут пилотные регистрации брака на новой площадке Дворца культур на Шарикоподшипниковской улице, о чем рассказала начальник управления ЗАГС Москвы Светлана Уханева.

Аномальная жара, установившаяся в начале июля в Москве, продержится до конца рабочей недели, сказано в программе "Атмосфера".

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