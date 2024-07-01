Новости часа: Сергей Собянин рассказал, как изменился транспорт ТиНАО за 12 лет

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. До конца года планируется завершить работы на пяти станциях на территории новых округов. Об этом сообщил Сергей Собянин, подводя итоги произошедших за 12 лет изменений в транспортной сфере в Троицком и Новомосковском автономных округах.

ЗАГСы Москвы 8 августа проведут пилотные регистрации брака на новой площадке Дворца культур на Шарикоподшипниковской улице, о чем рассказала начальник управления ЗАГС Москвы Светлана Уханева.

Аномальная жара, установившаяся в начале июля в Москве, продержится до конца рабочей недели, сказано в программе "Атмосфера".

