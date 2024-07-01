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01 июля, 10:15

Новости

Мэр Москвы: в этом году в ТиНАО планируется построить 45 км дорог

Мэр Москвы: в этом году в ТиНАО планируется построить 45 км дорог

Собянин: до конца года завершатся работы на 5 станциях метро на территории ТиНАО

Собянин: до 2026 года в ТиНАО будет построено еще почти 100 км новых дорог

Собянин: за 12 лет в Троицком и Новомосковском округах построено 390 км дорог

Собянин: 240 семей переезжают в новый дом по реновации в Коптеве

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Сергей Собянин сообщил о планах возвести 45 километров дорог на территории Троицкого и Новомосковского административных округов в 2024 году.

Мэр добавил, что до строительства жилья, а также социальных и промышленных объектов в ТиНАО было необходимо увеличить пропускную способность магистралей, улучшить транспортную доступность, а также повысить безопасность движения. Он напомнил, что за последние 12 лет в новых округах было построено почти 390 километров дорог.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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