Мэр Москвы: в этом году в ТиНАО планируется построить 45 км дорог

Сергей Собянин сообщил о планах возвести 45 километров дорог на территории Троицкого и Новомосковского административных округов в 2024 году.

Мэр добавил, что до строительства жилья, а также социальных и промышленных объектов в ТиНАО было необходимо увеличить пропускную способность магистралей, улучшить транспортную доступность, а также повысить безопасность движения. Он напомнил, что за последние 12 лет в новых округах было построено почти 390 километров дорог.

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