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Общество

Собянин поздравил школьников с победой на Европейской географической олимпиаде

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Московские школьники завоевали 11 медалей на Европейской географической олимпиаде. Медалистов поздравил в своем телеграм-канале Сергей Собянин.

Соревнования организовала Сербия. Участники прошли три испытания: письменный и мультимедийный тесты, еще был практический этап. Все задания на английском языке. Ребята из основной сборной завоевали две золотых, пять серебряных и одну бронзовую медаль. Еще комплект наград у команды юниоров.

Об этом – в эфире телеканала Москва 24.

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