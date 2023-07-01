Собянин поздравил школьников с победой на Европейской географической олимпиаде

Московские школьники завоевали 11 медалей на Европейской географической олимпиаде. Медалистов поздравил в своем телеграм-канале Сергей Собянин.

Соревнования организовала Сербия. Участники прошли три испытания: письменный и мультимедийный тесты, еще был практический этап. Все задания на английском языке. Ребята из основной сборной завоевали две золотых, пять серебряных и одну бронзовую медаль. Еще комплект наград у команды юниоров.

Об этом – в эфире телеканала Москва 24.