Сергей Собянин рассказал о развитии районов Ивановское, Восточное и Северное Измайлово. Мэр Москвы сообщил о том, что уже сделано и планируется в этих районах.

По словам градоначальника, теперь жители этих трей районов тратят на дорогу почти в два раза меньше времени. Кроме того, новыми точками притяжения для жителей стали многофункциональные общественные центры "София".

В районах построили восемь детских садов, отремонтировали школы и поликлиники, благоустроили Ивановский и Измайловский лесопарки. Для досуга появились спорткомплекс и центр московского долголетия.

В ближайшее время в Ивановском благоустроят территорию возле МКАД. По программе реновации каждый шестой житель сможет улучшить свои жилищные условия и переехать в новый дом.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.