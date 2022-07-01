Новости последнего часа: новые эстакады связали Калужское шоссе с Коммунаркой

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Так, Калужское шоссе с Коммунаркой связали новые эстакады. Территорию также благоустроили. Об этом сообщил Сергей Собянин.

В поселении Внуковское в 2022 году откроют новую поликлинику, рассказало правительство Москвы.

Школу по дизайнерскому проекту на 1 325 учеников откроют в ТиНАО осенью. Об этом заявили власти города.