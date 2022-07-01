Школу в окружении дубов откроют в ТиНАО в сентябре – Собянин

Строительство новой школы в Коммунарке на улице Эдварда Грига находится на финишной прямой. Здание начали возводить в октябре 2020 года. В данный момент там идут фасадные работы, монтаж инженерных систем и благоустройство территории. 1 июля там побывал Сергей Собянин.

При проектировании здания специалисты учли уникальность местной экосистемы. Например, там растут 16 дубов, возраст которых превышает 120 лет. Вырубать деревья не стали.

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