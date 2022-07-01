Новости последнего часа: открыто движение по эстакадам между Калужским шоссе и Коммунаркой

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Так, в ТиНАО открыто движение по эстакадам между Калужским шоссе и Коммунаркой. Об этом заявил Сергей Собянин.

Более 100 тысяч московских семей купили квартиры в новостройках ТиНАО. Свыше 70% покупателей – семьи с детьми.

Почти 400 километров дорог построили и реконструировали в ТиНАО за 10 лет. Об этом сообщили местные власти.