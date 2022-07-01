Собянин встретился с жителями поселка Воскресенское в ТиНАО

В ТиНАО благоустроили поселок Воскресенское. Его сегодня посетил Сергей Собянин.

Уже привели в порядок территорию перед Домом культуры и спорта, а также участок Воскресенского парка. На набережной сделали маршрут для прогулок – с беседками, велодорожкой, детскими площадками.

Мэр города прокомментировал, что в Воскресенском построили детский парк, поликлинику и новую школу. В процессе строительства еще один детский сад и дорога в сторону Щербинки. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.