Новости последнего часа: в ТиНАО построили крупнейший в Европе электробусный парк

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Так, в ТиНАО построили крупнейший в Европе электробусный парк. Об этом сообщил Сергей Собянин.

В создании парков в ТиНАО активно участвуют девелоперы. Всего в планах до 2035 года – создать 86 парков, заявил руководитель департамента развития новых территорий столицы Владимир Жидкин.

Население ТиНАО за 10 лет увеличилось в 2,5 раза. Об этом рассказали власти столицы.