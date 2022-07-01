Собянин осмотрел крупнейший в Европе новый электробусный парк "Красная Пахра"

Сергей Собянин открыл первый в стране и крупнейший в Европе электробусный парк, вмещающий 300 машин большого класса. А в 2019 году в ТиНАО построили наземное метро МЦД-2.

Кроме того, ТиНАО 1 июля отмечает первый юбилей – 10 лет. С момента присоединения территорий там построили и реконструировали почти 400 километров дорог. Почти на 80% выросло количество автобусных маршрутов.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.