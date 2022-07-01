Новости последнего часа: в ТиНАО планируют построить 140 школ и детских садов

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Так, в ТиНАО планируют построить 140 школ и детских садов. Об этом сообщил Сергей Собянин.

Объем инвестиций в развитие ТиНАО достиг трех триллионов рублей за 10 лет. Из них 2,4 триллиона рублей – это внебюджетные инвестиции и 600 миллионов рублей – бюджетные средства, заявил глава столичного департамента развития новых территорий Владимир Жидкин.

На Манежной площади в рамках фестиваля пройдет маркет от производителей из ТиНАО. Об этом рассказали организаторы.