Новости последнего часа: 182 тыс рабочих мест создали в ТиНАО за 10 лет

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Так, 182 тысячи новых рабочих мест создали в ТиНАО за 10 лет. Об этом заявил Сергей Собянин.

На Манежной площади 1 июля стартует фестиваль "10 лет. Новая Москва". Он продлится до 10 июля, сообщили власти города.

24 станции метро откроют в Троицком и Новомосковском округах к 2032 году. Об этом рассказал глава столичного департамента развития новых территорий Владимир Жидкин.