Собянин рассказал о главных достижениях Новой Москвы за десять лет

Присоединение ТиНАО было не роскошью, а естественной и насущной необходимостью. Об этом написал Сергей Собянин в своем блоге.

По его словам, Москва получила уникальный шанс изменить вектор градостроительного развития и создать точки роста и места приложения труда за пределами МКАД. Он добавил, что появилось 182 000 новых рабочих мест. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

