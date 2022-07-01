Собянин поздравил жителей ТиНАО с юбилеем присоединения к Москве

Сергей Собянин поздравил жителей Москвы с 10-летием ТиНАО. Мэр города отметил в своем блоге, что округ не имеет себе равных в России по темпам развития социальной, инженерной и транспортной инфраструктуры. Благодаря новым территориям город получил уникальный шанс изменить вектор градостроительного развития.

По его словам, удалось отказаться от избыточной концентрации деловой активности в историческом центре и создать новые точки роста за пределами МКАД. Собянин подчеркнул, что за десять лет в ТиНАО построили миллионы квадратных метров коммерческой недвижимости, а также 120 новых детских садов, школ, больниц и поликлиник. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

