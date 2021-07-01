Собянин рассказал о ревакцинации от коронавируса в Москве

С 1 июля в Москве начинается ревакцинация от коронавируса. Об этом в своем блоге написал Сергей Собянин.

По словам мэра, пройти ревакцинацию можно будет любым препаратом, зарегистрированным в России. На сегодня в Москве в наличии их два – двухкомпонентный "Спутник V" или новый "Спутник Лайт".

В обычных условиях ревакцинация будет проводиться раз в год. Однако из-за напряженной эпидемиологической обстановки врачи рекомендуют сделать повторную прививку уже через 6 месяцев.

Пройти ревакцинацию можно в одном из 8 павильонов "Здоровая Москва".

Также с 5 июля откроется запись на прививку еще в 12 городских поликлиниках. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.