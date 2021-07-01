В Москве 1 июля начинается ревакцинация от коронавируса – Собянин

1 июля в Москве начинается ревакцинация от коронавируса. Об этом в своем блоге написал Сергей Собянин.

Вакцинация от COVID-19 началась в Москве в начале декабря прошлого года. В обычных условиях она будет проводиться раз в год. Но сегодня, с учетом напряженной эпидемиологической обстановки, врачи рекомендуют сделать повторную прививку через 6 месяцев.

С 1 июля пройти ревакцинацию можно в одном из 8 павильонов "Здоровая Москва". А с 5 июля будет открыта запись на ревакцинацию в 12 городских поликлиниках. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.