Новости часа: Собянин назвал лауреатов грантов мэра Москвы в сфере культуры и искусства

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Объявлены имена лауреатов грантов мэра Москвы в сфере культуры и искусства. Об этом рассказал Сергей Собянин.

Инспекторы МАДИ проводят акцию "Не паркуй ребенка" в честь Дня защиты детей. Об этом заявили в столичном Дептрансе.

Оранжевый уровень опасности из-за жары объявлен в Москве до вечера 2 июня. Об этом Гидрометцентр РФ.