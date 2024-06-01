Участок БКЛ закроют с 22 июня

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01 июня, 22:45

Общество

Новости часа: Собянин назвал лауреатов грантов мэра Москвы в сфере культуры и искусства

Новости часа: Собянин назвал лауреатов грантов мэра Москвы в сфере культуры и искусства

В Москве подвели итоги конкурса грантов мэра в сфере культуры и искусства

Новости часа: Парк Горького проведет детский фестиваль искусств "Небо"

Новости часа: более 100 событий подготовили в рамках фестиваля искусств "Небо"

Собянин: проект "Давай ДруЖИТЬ!" 3,5 года помогает исполнять желания детей-сирот

Собянин: более 4,5 тыс работ прислали на конкурс детского рисунка "Наследие моего района"

Собянин: детский фестиваль "Небо" будет идти в Парке Горького 1 и 2 июня

Сергей Собянин поздравил москвичей с Международным днем защиты детей

Новости часа: "Лето в Москве. Все на улицу" будет проходить во всех районах города

Новости часа: Собянин пригласил горожан на фестиваль "Лето в Москве. Все на улицу!"

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Объявлены имена лауреатов грантов мэра Москвы в сфере культуры и искусства. Об этом рассказал Сергей Собянин.

Инспекторы МАДИ проводят акцию "Не паркуй ребенка" в честь Дня защиты детей. Об этом заявили в столичном Дептрансе.

Оранжевый уровень опасности из-за жары объявлен в Москве до вечера 2 июня. Об этом Гидрометцентр РФ.

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