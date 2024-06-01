В Москве подвели итоги конкурса грантов мэра в сфере культуры и искусства. Как рассказал в своем телеграм-канале Сергей Собянин, в этом году грантовый фонд вырос более чем в три раза и превысил 12 миллионов рублей.

Гран-при получил студент музыкальной школы имени Гнесиных, виолончелист Тихон Евланов. Мэр поздравил лауреатов и выразил уверенность в том, что они впишут свои имена в историю искусства.

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