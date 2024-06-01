Новости часа: Парк Горького проведет детский фестиваль искусств "Небо"

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Парк Горького проведет детский фестиваль искусств "Небо" в первые выходные лета, 1 и 2 июня, рассказал Сергей Собянин.

Победитель чемпионата по рыбалке поймал более 24 килограммов рыбы в Москве-реке, сообщил оргкомитет "Московские сезоны".

Питьевую воду раздают пассажирам городского транспорта из-за жары в столице, рассказал Дептранс.