Участок БКЛ закроют с 22 июня

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Новости

01 июня, 18:30

Новости

Новости часа: Парк Горького проведет детский фестиваль искусств "Небо"

Новости часа: Парк Горького проведет детский фестиваль искусств "Небо"

Новости часа: более 100 событий подготовили в рамках фестиваля искусств "Небо"

Собянин: проект "Давай ДруЖИТЬ!" 3,5 года помогает исполнять желания детей-сирот

Собянин: более 4,5 тыс работ прислали на конкурс детского рисунка "Наследие моего района"

Собянин: детский фестиваль "Небо" будет идти в Парке Горького 1 и 2 июня

Сергей Собянин поздравил москвичей с Международным днем защиты детей

Новости часа: "Лето в Москве. Все на улицу" будет проходить во всех районах города

Новости часа: Собянин пригласил горожан на фестиваль "Лето в Москве. Все на улицу!"

Сергей Собянин посетил фестиваль "Москва – на волне. Рыбная неделя"

Новости часа: музею-заповеднику "Царицыно" – 40 лет

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Парк Горького проведет детский фестиваль искусств "Небо" в первые выходные лета, 1 и 2 июня, рассказал Сергей Собянин.

Победитель чемпионата по рыбалке поймал более 24 килограммов рыбы в Москве-реке, сообщил оргкомитет "Московские сезоны".

Питьевую воду раздают пассажирам городского транспорта из-за жары в столице, рассказал Дептранс.

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