Новости часа: более 100 событий подготовили в рамках фестиваля искусств "Небо"

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Более 100 событий подготовили в рамках фестиваля искусств "Небо", который проходит в Парке Горького. Об этом сообщил Сергей Собянин.

От станции метро "Ховрино" до аэропорта Шереметьево запустили автобусный экспресс-маршрут, рассказали в Дептрансе.

Более трех тысяч добровольцев в возрасте от 6 до 13 лет зарегистрировались на сайте "Мосволонтера", пишет официальный портал мэра и правительства Москвы. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.