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Новости

Новости

01 июня, 15:30

Новости

Новости часа: более 100 событий подготовили в рамках фестиваля искусств "Небо"

Новости часа: более 100 событий подготовили в рамках фестиваля искусств "Небо"

Собянин: проект "Давай ДруЖИТЬ!" 3,5 года помогает исполнять желания детей-сирот

Собянин: более 4,5 тыс работ прислали на конкурс детского рисунка "Наследие моего района"

Собянин: детский фестиваль "Небо" будет идти в Парке Горького 1 и 2 июня

Сергей Собянин поздравил москвичей с Международным днем защиты детей

Новости часа: "Лето в Москве. Все на улицу" будет проходить во всех районах города

Новости часа: Собянин пригласил горожан на фестиваль "Лето в Москве. Все на улицу!"

Сергей Собянин посетил фестиваль "Москва – на волне. Рыбная неделя"

Новости часа: музею-заповеднику "Царицыно" – 40 лет

Новости часа: к фестивалю "Рыбная неделя" присоединилось более 3 тысяч магазинов

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Более 100 событий подготовили в рамках фестиваля искусств "Небо", который проходит в Парке Горького. Об этом сообщил Сергей Собянин.

От станции метро "Ховрино" до аэропорта Шереметьево запустили автобусный экспресс-маршрут, рассказали в Дептрансе.

Более трех тысяч добровольцев в возрасте от 6 до 13 лет зарегистрировались на сайте "Мосволонтера", пишет официальный портал мэра и правительства Москвы. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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