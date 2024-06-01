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Новости

01 июня, 15:15

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Собянин: проект "Давай ДруЖИТЬ!" 3,5 года помогает исполнять желания детей-сирот

Собянин: проект "Давай ДруЖИТЬ!" 3,5 года помогает исполнять желания детей-сирот

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Столичный проект "Давай ДруЖИТЬ!" уже 3,5 года помогает исполнять желания детей-сирот и ребят из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации. Об этом в своем телеграм-канале сообщил Сергей Собянин.

По словам мэра Москвы, в 2024 году участники проекта смогли попробовать себя в мультипликации и ювелирном деле, катались на коньках с олимпийскими чемпионами, играли в футбол, побывали на киносъемочной площадке и в телецентре "Останкино", а также встретились с космонавтом и шеф-поварами. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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