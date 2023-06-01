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Собянин рассказал об открытии новых детсадов и школ в разных районах Москвы

Собянин рассказал об открытии новых детсадов и школ в разных районах Москвы

Собянин в День защиты детей открыл новый детский стационар в Коммунарке

Новости часа: Собянин открыл новый детский стационар в Коммунарке

Собянин открыл новый детский стационар в Коммунарке

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В районе Москворечье-Сабурово 1 июня открылся детский сад на 160 мест. Об этом Сергей Собянин рассказал в своем телеграм-канале. В День защиты детей мэр сообщил, как в городе развивают школьное и дошкольное образование.

Всего с начала года в столице получили разрешение на ввод в эксплуатацию 26 таких объектов, и 10 из них построили в ТиНАО. Современные детские сады в Москве адаптированы для детей с ограниченными возможностями здоровья. Во многих предусмотрены кабинеты для психологов и логопедов.

Меняются и школы, например, в Покровском-Стрешневе появился учебный комплекс с лабораториями, робототехникой и IT-полигоном. Там могут учиться больше тысячи детей. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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