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Собянин рассказал, как проект "Давай друЖИТЬ" исполняет мечты московских детей

Собянин рассказал, как проект "Давай друЖИТЬ" исполняет мечты московских детей

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Более 150 желаний детей-сирот с ограниченными возможностями и в сложных жизненных ситуациях помог исполнить московский проект "Давай друЖИТЬ". Заняло это 2,5 года, сообщил Сергей Собянин в своем телеграм-канале.

Москвичи и сотрудники различных ведомств организовывали для ребят экскурсии, водили в парки развлечений и на мастер-классы. А воспитанники Центра содействия семейному воспитанию имени Никулина встретились со своими кумирами – молодежной командой ФК "Спартак".

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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