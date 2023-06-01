Собянин рассказал, как проект "Давай друЖИТЬ" исполняет мечты московских детей

Более 150 желаний детей-сирот с ограниченными возможностями и в сложных жизненных ситуациях помог исполнить московский проект "Давай друЖИТЬ". Заняло это 2,5 года, сообщил Сергей Собянин в своем телеграм-канале.

Москвичи и сотрудники различных ведомств организовывали для ребят экскурсии, водили в парки развлечений и на мастер-классы. А воспитанники Центра содействия семейному воспитанию имени Никулина встретились со своими кумирами – молодежной командой ФК "Спартак".

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