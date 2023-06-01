Новости часа: Собянин заявил о расширении программы оплачиваемых стажировок для подростков

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Стажировки для подростков пройдут в Москве в рамках проекта "Лето в новом формате". Об этом рассказал Сергей Собянин в своем телеграм-канале.

На госуслугах возобновили прием заявлений на биометрические загранпаспорта. Документ оснащен электронным носителем и действует 10 лет.

Пострадавшего при обрушении трибун в Ростове-на-Дону ребенка эвакуируют в Москву. Об этом сообщили власти.