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Общество

Новости часа: Собянин заявил о расширении программы оплачиваемых стажировок для подростков

Новости часа: Собянин заявил о расширении программы оплачиваемых стажировок для подростков

Новости часа: Собянин рассказал о завершении всех ремонтных работ в эвакуированных домах

Собянин рассказал о завершении всех ремонтных работ в эвакуированных домах

Собянин: дети участников СВО примут участие в программе оплачиваемых летних стажировок

Собянин рассказал о завершении всех ремонтных работ в эвакуированных домах

Собянин рассказал о городской программе для детей на время летних каникул

Собянин сообщил о старте проекта "Подарок за храбрость" в детских поликлиниках Москвы

Новости часа: более 250 предприятий столицы изготавливают продукцию для строительства

Собянин сообщил о росте производства в Москве лифтов, мебели, красок и стройматериалов

Новости часа: Путин поручил провести диспансеризацию населения в новых регионах РФ

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Стажировки для подростков пройдут в Москве в рамках проекта "Лето в новом формате". Об этом рассказал Сергей Собянин в своем телеграм-канале.

На госуслугах возобновили прием заявлений на биометрические загранпаспорта. Документ оснащен электронным носителем и действует 10 лет.

Пострадавшего при обрушении трибун в Ростове-на-Дону ребенка эвакуируют в Москву. Об этом сообщили власти.

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