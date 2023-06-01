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Происшествия

Новости часа: Собянин рассказал о завершении всех ремонтных работ в эвакуированных домах

Новости часа: Собянин рассказал о завершении всех ремонтных работ в эвакуированных домах

Собянин рассказал о завершении всех ремонтных работ в эвакуированных домах

Собянин: дети участников СВО примут участие в программе оплачиваемых летних стажировок

Собянин рассказал о завершении всех ремонтных работ в эвакуированных домах

Собянин рассказал о городской программе для детей на время летних каникул

Собянин сообщил о старте проекта "Подарок за храбрость" в детских поликлиниках Москвы

Новости часа: более 250 предприятий столицы изготавливают продукцию для строительства

Собянин сообщил о росте производства в Москве лифтов, мебели, красок и стройматериалов

Новости часа: Путин поручил провести диспансеризацию населения в новых регионах РФ

Собянин: работы по расширению и обновлению московского метро идут круглосуточно

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. В Москве закончили ремонт в эвакуированных из-за атаки БПЛА 30 мая домах. Об этом сообщил Сергей Собянин в своем официальном телеграм-канале.

Число раненых при обстрелах ВСУ в белгородском Шебекине увеличилось до восьми. Об этом заявил губернатор Вячеслав Гладков.

С 1 по 4 июня будут менять асфальт на всем протяжении улицы Петровка. Об этом рассказал заммэра столицы Петр Бирюков.

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