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Новости часа: Собянин рассказал о завершении всех ремонтных работ в эвакуированных домах
Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. В Москве закончили ремонт в эвакуированных из-за атаки БПЛА 30 мая домах. Об этом сообщил Сергей Собянин в своем официальном телеграм-канале.
Число раненых при обстрелах ВСУ в белгородском Шебекине увеличилось до восьми. Об этом заявил губернатор Вячеслав Гладков.
С 1 по 4 июня будут менять асфальт на всем протяжении улицы Петровка. Об этом рассказал заммэра столицы Петр Бирюков.