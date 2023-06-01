Новости часа: Собянин рассказал о завершении всех ремонтных работ в эвакуированных домах

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. В Москве закончили ремонт в эвакуированных из-за атаки БПЛА 30 мая домах. Об этом сообщил Сергей Собянин в своем официальном телеграм-канале.

Число раненых при обстрелах ВСУ в белгородском Шебекине увеличилось до восьми. Об этом заявил губернатор Вячеслав Гладков.

С 1 по 4 июня будут менять асфальт на всем протяжении улицы Петровка. Об этом рассказал заммэра столицы Петр Бирюков.