Собянин рассказал о завершении всех ремонтных работ в эвакуированных домах

Эвакуированные во вторник, 30 мая, москвичи вернулись к привычной жизни. В их домах полностью закончили ремонт. Об этом сообщил в своем телеграм-канале Сергей Собянин.

Он отметил, что в первую очередь там восстановили остекление. Затем привели в порядок инженерные коммуникации и заменили поврежденные элементы в квартирах и подъездах. Кроме того, специалисты провели обследование зданий на предмет скрытых нарушений.

Мэр поблагодарил сотрудников городских служб за оперативную и слаженную работу. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.