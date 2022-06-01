Собянин пригласил горожан на площадки фестиваля "Рыбная неделя"

В Москве продолжается шестой гастрономический фестиваль "Рыбная неделя". Производители привезли много вкусного, пока продажи бьют рекорды прошлых лет.

За время фестиваля 23 площадки посетили более 95 тысяч человек. На рынке у площади Революции Продали около 40 тонн рыбы и морепродуктов.

Сергей Собянин заявил, что за несколько дней продали в два раза больше продукции, чем в предыдущие годы. По его словам, это показатель того, что фестиваль пользуется успехом.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.