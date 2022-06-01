Собянин: фестиваль "Рыбная неделя" проходит в Москве с огромным успехом

23 площадки работают на фестивале "Рыбная неделя" в Москве. Там можно купить свежую, копченую, соленую и замороженную рыбу из самых разных российских регионов.

Есть продукция из Сибири и Дальнего Востока. Москвичи разбирают полуфабрикаты по оригинальным рецептам, например, котлеты, биточки, шашлыки. В общей сложности для фестиваля в Москву доставили свыше 250 тонн рыбы и морепродуктов.

Сергей Собянин заявил, что за несколько дней продали в два раза больше продукции, чем в предыдущие годы. По его словам, это показатель того, что фестиваль пользуется успехом.

К "Рыбной неделе в Москве" присоединились свыше трех тысяч магазинов и более 130 рынков и ярмарок. А гостями уже стали 95 тысяч человек. Это шестой по счету гастрономический фестиваль. Он продлится до 5 июня.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.