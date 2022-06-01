Сергей Собянин поздравил москвичей с Днем защиты детей. Мэр написал в телеграме, что растить ребенка – это создавать будущее.

Ребенок, которому взрослые помогают найти свой талант и вырасти счастливым, сделает мир лучше, считает мэр. По словам Собянина, в связи с этим город и вкладывает большое количество ресурсов в строительство садов и школ, спортивных объектов и детских медучреждений.

При этом особое внимание, как подчеркнул Собянин, уделяется детям с ограниченными возможностями здоровья. Так, создаются условия для их обучения в обычных школах, семейных центрах, а в НКО с детьми занимаются квалифицированные педагоги, психологи и дефектологи. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.